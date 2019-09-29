اهتمام إماراتي ببرنامج جودة الخدمات السعودي «حياك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مدير مركز الاستشارات والخدمات الفنية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود الشبانات أن شهادة الجودة لخدمات المستفيدين «حياك»، والتي تتبناها الهيئة وتتواءم مع رؤية المملكة 2030، تحولت إلى برنامج عمل لتحسين الجودة بمختلف الجهات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البرنامج حقق نجاحا مع إمارة المنطقة الشرقية، كما تم عقد اتفاقات لتطبيقه مع كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة وإمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت الشبانات في حديث للصحفيين عقب ورشة عمل أقيمت بفرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية أمس، إلى اهتمام الجهات المختصة بدولة الإمارات بالمواصفة السعودية المتعلقة ببرنامج «حياك»، الذي بدأ منذ نحو عام، حيث عقدت اجتماعات في هذا الشأن، وهو ما يشجع على تحوله مستقبلا لبرنامج جودة خليجي موحد.

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دة خدمات المستفيدين «حياك» لمدة 3 سنوات، وتتم مراجعة خدمات الجهة التي منحت الشهادة سنويا للتأكد من التزامها بأنظمة البرنامج الصارمة وقد تسحب شهادتها عند انخفاض مستوى الجودة.

قواعد مبتكرة

وأفاد بأن البرنامج الجديد يعتمد على تحسين الخدمات بالجهات الحكومية والخاصة وفق قواعد مبتكرة تستهدف كافة الشرائح في المجتمع بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يشملون أيضا إلى جانب أصحاب الهمم كبار السن والحوامل والأطفال، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف بالدرجة الأولى الجهات الحكومية كون خدماتها عامة للجميع ويجب أن تكون على مستوى عال من الجودة، وهو ما يحقق المجتمع الحيوي الذي تؤكد عليه الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى الجاذبية لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

معايير الشهادة: