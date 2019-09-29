«الطيران المدني» تطرح منافسة لتشغيل 8 أنشطة في 22 مطارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طرحت الهيئة العامة للطيران المدني منافسة لتشغيل 8 أنشطة تجارية في 22 مطارا داخليا بالمملكة.
ودعت الهيئة في بيان أمس الشركات ذات الخبرة والاختصاص لتقديم طلب التأهل للمشاركة في تشغيل هذه الأنشطة.
ومن بين الأنشطة الثمانية التي حددتها الهيئة في بيانها، تأجير السيارات وخدمات الأطعمة وخدمات الصرف الآلي والفروع وتشغيل صالات كبار الشخصيات ودرجة رجال الأعمال ومحلات الهدايا والسوبر ماركت واحتياجات المسافر وأجهزة البيع الذاتية والصيدليات.
وقالت الهيئة إن مدة التعاقد 3 سنوات، مبينة أن موعد تسلم إبداء الرغبات للدخول في المنافسة العامة للأنشطة المذكورة يبدأ من 7 صفر حتى 11 صفر 1441، وسيكون موعد تسلم مستندات التأهل للشركات الراغبة في الدخول في المنافسة بدءا من 14 صفر حتى 16 صفر 1441.
22 مطارا:
- أبها
- جازان
- القصيم
- حائل
- تبوك
- الطائف
- ينبع
- نجران
- بيشة
- الجوف
- الأحساء
- القريات
- شرورة
- الباحة
- وادي الدواسر
- رفحاء
- طريف
- العلا
- عرعر
- الدوادمي
- الوجه
- حفر الباطن
- تأهيل منافسة تأجير السيارات.
- تأهيل منافسة نشاط خدمات الأطعمة.
- تأهيل منافسة نشاط البنوك (خدمات الصرف الآلي والفروع).
- تأهيل منافسة نشاط تنظيم الأجرة العامة - الترحيل.
- تأهيل منافسة نشاط استعلامات الفنادق.
- تأهيل منافسة نشاط تطوير وتشغيل محطات الوقود.
- تأهيل منافسة نشاط تشغيل صالات كبار الشخصيات ودرجة رجال الأعمال.
- تأهيل منافسة نشاط محلات الهدايا والسوبر ماركت واحتياجات المسافر وأجهزة البيع الذاتية والصيدليات.
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