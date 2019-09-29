شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 3 أعضاء بمجلس إدارة جمعية شباب الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم 3 أعضاء بمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، باستقالتهم من عضوية المجلس، بسبب تحفظهم على توجهات إدارة الجمعية، بحسب ما ذكروه فى نص الاستقالة.

والأعضاء المتقدمون بالاستقالة كلا من أحمد فندى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، نهلة كمال وشريف عبد المطلب أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد جمال أبو على الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، استقالة شريف عبد المطلب من عضوية مجلس إدارة الجمعية، ولم تصل أى استقالات من أعضاء آخرين.

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يذكر أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قد شاركت مؤخرا فى مؤتمر ضخم للدعوة للاستثمار فى مصر، وأعدت جلسة بعنوان "الاقتصاد المصرى بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة "، وتحدث فيها الدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سابقا، ومدحت فايق نائب رئيس شركة ABB لشمال ووسط أفريقيا، ومحمد رحمى المدير التنفيذى لشركة Egypt Endeavor، كما تم عرض قصص النجاح "جراج روكسى"، بالإضافة إلى عرض تقديمى حول قصص نجاح تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالمشروعات الخاصة بالشباب ورواد الأعمال لتحقيق طفرة من الابتكار والإبداع بتلك المشروعات.

كما تعد جمعية شباب الأعمال، حاليا أجندة الأعمال الوطنية، والتى تركز بصفة أكبر على 6 ملفات تناقش مشاكل مجتمع الأعمال ورؤيتهم ومقترحاتهم للمستقبل والملفات المتعلقة بالتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، ويتوقع الانتهاء منها قبل أوائل عام 2020.