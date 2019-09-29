شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع.. وصعود "السعودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة السعودية، الذى عاود الصعود بعد تراجعه جلستين، وهبطت بورصة دبى بسبب جنى الأرباح على الأسهم القيادية، وتراجعت أسهم البنوك والخدمات ببورصة البحرين، كما واصلت بورصة قطر تراجعها.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا 17.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2780.54 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 47.3 مليون سهم محققة ما قيمته 42.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 889 صفقة لـ34 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.91%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.71%.

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرا 3.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.92 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.9 مليون سهم بقيمة 655 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.36% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.92% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.47%، سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.97%، سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة 24.24 نقطة، لتغلق عند مستوى 10395.78 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 105.8 مليون سهم بقيمة 193 مليون ريال قطرى عبر 4767 صفقة، وارتفعت 17 سهما، وانخفض 20 سهما ، واستقرت 9 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى النفط والغاز والبنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرا 16.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5696.10 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسراً 23.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6199.73 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4715.60 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 81.6 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار كويتى عبر 3707 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.60%، تليه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.12%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 6.35%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.98% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحا 27.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8055.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.17% رابحا 80.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3784.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 86.3 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 131 شركة، فيما تراجعت 38 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.77%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58%.

وجاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.94%، ثم سيرا بنسبة 8%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم "الخزف السعودي" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.99% ثم صناعة الورق بنسبة 1.48%، ثم الحكير بنسبة 1.36%.