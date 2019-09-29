شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحا 27.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8055.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.17% رابحا 80.40 نقطة ليغلق عند مستوى 3784.64 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 86.3 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 131 شركة، فيما تراجعت 38 شركة. Advertisements وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.77%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.58%. وجاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.94%، ثم سيرا بنسبة 8%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم "الخزف السعودى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.99% ثم صناعة الورق بنسبة 1.48%، ثم الحكير بنسبة 1.36%.

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