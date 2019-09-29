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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 فى مصر ، خلال التعاملات المسائية، إذ سجل الذهب 686 جنيها للجرام حتى صياغة التقرير، ويشهد سوق الذهب هبوط ملحوظ في المبيعات.
أسعار الذهب فى مصر:
عيار 18 سجل 586 جنيها للجرام.
سعر عيار 21 ما قيمته 686 جنيها للجرام.
سجل عيار 24 ما قيمته 785 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5488 جنيها.
أسعار الذهب تفصيليا فى مصر
عيار 21:
سجل الذهب من عيار 21 انخفاض بقيمة جنيه واحد فقط، بالغا 686 جنيها للجرام، ويعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا فى محافظات جمهورية مصر العربية.
سعر الذهب اليوم عيار 18:
بلغ سعر الذهب اليوم فى مصر، لعيار 18 ما قيمته 586 جنيها للجرام، ويعد عيار 18 أحد الأعيرة التى يزداد الطلب عليها فى المحافظات الساحلية ولدى الفنادق الكبيرة، إذ يقبل السياح على شراء الذهب عيار 18.
سعر الذهب عيار 24:
يعتبر من الأعيرة الأقل تداولا فى مصر، وسجل سعر الذهب عيار 24 فى تعاملات اليوم السبت 785 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم 5488 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ويزداد الطلب على الجنيه الذهب بغرض الادخار.
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