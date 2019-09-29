شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة الرابع عالمياً في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مطار الشارقة ..مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحل بالمركز الرابع عالمياً، والأول بالمنطقة في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد وفق بيانات "أو أي جي" - المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران التي أشارت إلى أن نسبة الدقة في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 91.1 % الأمر الذي يعتبر إنجازاً محلياً ودولياً.

ونقلت وكالة الأنباء في الإمارات عن ، علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الوصول إلى هذا المستوى العالمي في دقة مواعيد الرحلات يرجع بالدرجة الأولى إلى الإجراءات الاستثنائية التي يتبعها مطار الشارقة بالتعاون مع الشركاء، إضافة إلى تسخيره للتكنولوجيا والخدمات الذكية .

وثمّن المدفع الجهود المشتركة التي تبذلها جميع القطاعات بالمطار في مختلف الوظائف .. لافتاً إلى أن ما يميّز مطار الشارقة هو دقة الإجراءات الداخلية بين هذه القطاعات التي تعـد أحد العناصر الرئيسة لنجاح عملية التشغيل في أي مطار .

ويواصل مطار الشارقة عملياته التوسعية بهدف مواكبة نمو الطلب على السفر، إذ اعتمد مشروع التوسعة الجديد الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول 2025 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم .