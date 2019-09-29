شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة فى كوريا الجنوبية بنسبة 22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة فى كوريا الجنوبية بنسبة 22% خلال أول 8 أشهر من العام الجارى، ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع الطلب والدعم الحكومى الكبير لراغبى شراء السيارات الصديقة للبيئة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم أن بيانات رابطة الشركات المصنعة للسيارات أظهرت أنه تم بيع 69834 سيارة صديقة للبيئة فى البلاد خلال أول ثمانية أشهر من العام، بارتفاع بنسبة 21.9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن المقرر أن تقدم كوريا الجنوبية دعماً يقدر بأكثر من تريليون وون (833 مليون دولار) لراغبى شراء السيارات الكهربائية، والتى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين العام المقبل، وذلك من أجل تعزيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة التى لا تصدر انبعاثات غازية، تعد المسؤولة بصورة كبيرة عن الاحتباس الحراري.

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وقد خصصت الحكومة 738.2 مليار وون لزيادة عدد السيارات الصديقة للبيئة فى البلاد بواقع 71 ألف سيارة عام 2020، وأظهرت بيانات رابطة الشركات انخفاض مبيعات السيارات التى تعمل بالبنزين بنسبة 16.4% لتصل إلى 254342 سيارة.