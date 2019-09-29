شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تفتتح قصر الأمير يوسف كمال بقنا بعد تطويره بـ 10.6 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مسئولو وزارة التخطيط، اليوم الأحد، قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر، وذلك خلال جولتهم بمحافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة برفقة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وفى هذا الإطار، أشادت وزارة التخطيط بالأعمال التطويرية التي تمت علي القصر وبالحال التي وصل إليها موضحة أن للقصر قيمة أثرية عظيمة ترجع للقرن التاسع عشر، كما أشادت بجهود وزارة الآثار ومحافظة قنا للحفاظ علي ذاك الأثر التاريخي القيّم مؤكدة أن مصر لطالما عُرفت بآثارها وتاريخها العريق.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن ما تم بالقصر يعد إنجازًا حقيقيًا لتنتهي أعمال التطوير في أقل من عام منذ بدأها في أكتوبر الماضي بتكلفة بلغت حوالي 10.6 مليون جنيه، مؤكدة أن وزارة التخطيط حريصة علي تقديم الدعم لأي جهه تسعي للحفاظ علي الهوية التاريخية المصرية.

ولفتت وزارة التخطيط، إلى أن قصر الأمير يوسف كمال يعد بمثابة انعكاسًا للذوق العام السائد فى تصميمات القصور الملكية وقصور الأمراء من أسرة محمد على آنذاك.

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يُشار إلى أن خطة التنمية المستدامة لعامها الثاني 2019/2020، خصصت نحو 3.5 مليار جنيه موزعة قطاعيًا لمحافظة قنا مخصصة لأعمال التطوير الجارية على عدد كبير من مشروعات الصرف الصحي والتعليم والتشييد والبناء.

كما تجدر الإشارة إلى أن زيارة مسئولى وزارة التخطيط لمحافظة قنا ، قد شهدت اليوم العديد من النشاطات حيث شارك المسئولين بندوة توعوية حول "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي، كما تم مقابلة عدد من أعضاء مجلس النواب للوقوف على متطلبات أهل قنا، ومن المقرر أن يتجه المسئولون لدير الأنبا بضابا لتغادر بعدها إلي مدينة "هو" لتفقد المجمع الصناعي هناك.

يذكر أن قصر الأمير يوسف كمال تم إنشاؤه بنجع حمادى عام 1908،وتم تسجيل القصر كأثر إسلامى عام ‏1988 ويتكون القصر من 9 وحدات معمارية فريدة، أقيمت على مساحة ‏10‏ أفدنة، وتضم الوحدات المعمارية للقصر "قصر السلاملك، القصر، قاعة الطعام، المطبخ، الفسقية، ضريح الشيخ عمران، المئذنة، قاعة الدرس، السبيل"، وتعد وحدات القصر التسع مزيجًا من الطرازين الأوروبى والإسلامى.

للقصر أربع واجهات خزف من الخارج، فيما يتكون القصر من الداخل من دورين وبدروم ودور مسحور وسطح والدور الأرضى، ومن أجمل ما يوجد بالقصر "أسانسير خشبى صنعه الأمير خصيصًا لوالدته المريضة بالقلب"، وتحتل قاعة الطعام الجنوب الغربى من السلاملك، ولها 4 واجهات خزف.