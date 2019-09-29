شكرا لقرائتكم خبر عن مينا يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة مينا العقارية (MENA) في آخر جلساته ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط ميل تصحيحي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد سجل السهم أعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 39.80 ، ليرتد منه انخفاضاً ويقلص بعضاً من مكاسبه ، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 0.70 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 38.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.20 ..

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 41.80 .