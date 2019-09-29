شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -2.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 280.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 260.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 264.00 ومستوى المقاومة 280.00 .