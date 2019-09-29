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أعيان محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 29-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.80% بما يعادل 1.00 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 60.80 ، طيلة ثبات الدعم 54.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 59.10 .

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