شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الوطني (NBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -7.00 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للهسم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 960.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 920.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 940.00 ومستوى المقاومة 968.00 .