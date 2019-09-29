شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يظهر المزيد من الإشارات السلبية رغم ارتفاعه – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 0.30 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر بالأعلى ، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 63.88 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) .

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لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى الدعم 60.81 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة ثبات المقاومة 63.88 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 61.70 ومستوى المقاومة 65.30 .