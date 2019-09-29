الجزيرة يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي - 29-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) للجلسة الثانية على التوالي ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.10 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.98 ، ليستهدف مستوى الدعم 13.24 مرة أخرى استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.24 ومستوى المقاومة 13.82 .

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