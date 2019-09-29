شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم صناعة الورق (2300) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 9.78 ريال ، ليرتد منه انخفاضاً ويحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية تداولاته ، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.21% بما يعادل -0.02 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.48 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 10.00 .