- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المتطورة (2120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 3.68% بما يعادل 0.48 ريال ، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيعي في وقت سابق ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 14.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر المتطورة يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – تحليل صباحي – 29-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.