شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المتطورة (2120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 3.68% بما يعادل 0.48 ريال ، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيعي في وقت سابق ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 14.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.00 .