شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يصل لمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 29-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليصل السهم بهذا الارتفاع لاختبار مستوى المقاومة المحوري 13.42 ، فهذا المستوى يتزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.02 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 12.36 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.42 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.78 ومستوى المقاومة 13.78 .

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