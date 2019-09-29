شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة 19 جنيها والبيض بـ 31.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 29 -9 -2019 استقرارا فى أسعار الدواجن فى القاهرة الكبرى وضواحيها، وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان أسعار الدواجن اليوم 19 جنيها من المزرعة، مشيرا إلى أن السعر للمستهلك يتراوح بين 23 – 24 جنيها للكيلو، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى 29 جنيها من المزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 33 – 34 جنيها للكيلو .

Advertisements

وأضاف السيد فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن أسعار البيض 31.5 جنيه من المزرعة فى حين تصل سعر الكرتونة للمستهلك بين 35 -36 جنيها للكرتونة، مشيرا إلى أن سعر الكتكوت يتراوح بين 7-8 جنيها فى المزرعة .