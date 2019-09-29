شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى: 46.6 مليار درهم تدفقات الاستثمار الأجنبى بالأمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى دبى سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019، إذ بلغت رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة فى تلك الفترة 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضى، بحسب بيانات "مرصد دبى للاستثمار" التابع لـ"مؤسسة دبى لتنمية الاستثمار"، إحدى مؤسسات اقتصادية دبى.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، قال بن راشد، "التنمية المستمرة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الاستثمار، والتى تسير وفقاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى للمستقبل، نجنى ثمارها إنجازات تشهد بنجاح السياسات الاقتصادية للإمارة والمُصممة بأسلوب يخدم أهدافنا الإستراتيجية ويراعى مصالح شركائنا ويضمن نجاحهم".

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وأضاف،" تصدُّر دبى الترتيب الثالث بين مدن العالم الجاذبة للاستثمار، ما هو إلا شهادة على نجاح سياساتنا الاقتصادية، وإنجاز جديد يعكس التطور الإيجابى لبيئتنا الاستثمارية بصورة خاصة وللمشهد الاقتصادى فى الإمارة بصورة عامة".

ولفت الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الروابط القوية التى طالما جمعت بين دبى وجمهور المستثمرين سواء من داخل الدولة أو خارجها، تُعدُّ من الأعمدة التى يرتكز عليها بنيانها الاستثمارى، وهى تمهد لمزيد من النجاح الذى يشارك فى إرساء أسسه وحصد ثماره القطاعان الحكومى والخاص، وقال "علاقاتنا المتميزة مع مجتمع المستثمرين المحلى والعالمى ضمانة تدعم طموحاتنا لمزيد من النجاحات المشتركة".