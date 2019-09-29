شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ1.3 مليون وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة، تخصص جزءا من الموارد لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر، موضحة أنه فى موازنة العام المالى 2013 - 2014، وحتى العام المالى الماضى، بلغ إجمالى المبلغ المدعوم لتوصيل الغاز للمنازل 8 مليارات و700 مليون جنيه لعدد 4 ملايين و200 ألف وحدة سكنية.

وأضافت وزارة المالية، أنه تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى مليون و300 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار تقديم خدمة الغاز الطبيعى إلى كل منزل فى مصر.

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