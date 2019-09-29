شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التخطيط الكويتى: لدينا استراتيجية لتنفيذ خارطة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الكویتى الدكتور خالد مھدى، الیوم الاحد، أن الكویت لدیھا استراتیجیة وخارطة طریق واضحة لتحقیق ھدف التحولات الرقمیة والتطور التكنولوجى فیھا، بحسب "كونا".

جاء ذلك فى كلمة لمھدى خلال حلقة نقاشیة نظمھا مركز الكویت للسیاسات العامة فى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطیط والتنمیة

الكویتیة بعنوان (الرقمنة - التكنولوجیا الرقمیة - الطریق السریع الجید للبلدان الصغیرة نحو النجاح).

وأضاف أن الكویت لدیھا بنیة تحتیة لتكنولوجیا متطورة فى المجال الرقمى خاصة فى مجال تقنیة الجیل الخامس مبینا ان ما یشھده العالم من تطورات تكنولوجیة كبیرة لھا انعكاسات على الكویت.

وأوضح أن التحول التكنولوجى الرقمى، ھو ھدف ضمن سیاسات الخطة الانمائیة للدولة مشیرا الى ان المؤشرات التى تعكس تطور الكویت فى ھذا المجال تتضمن قدرة الدولة على التحول نحو التكنولوجیا الرقمیة.

Advertisements

وذكر أن ھذا المؤشر یظھر من خلال انتشار استخدام الاجھزة الذكیة وغیرھا من الاجھزة فضلا عن قدرة المواطنین والمقیمین على

التعامل مع التكنولوجیا الرقمیة بشكل جید، ولفت الى احتلال الكویت المركز الثانى عالمیا فى الاعتماد على تقنیة الجیل الخامس بعد كوریا الجنوبیة من خلال عدد اجھزة البث المخصصة لھذه التقنیة والبنیة التحتیة لھا بناء على حجم الدولة وذلك بحسب تقریر من شركة ھواوى الصینیة.

وذكر مھدى أن التحول الرقمى على المستوى العالمى اظھر اسواقا جدیدة مع انتھاء اخرى تقلیدیة مثل اسواق التجزئة التى احتلت مكانھا الشركات الرقمیة والتكنولوجیة خلال السنوات الخمس الماضیة.

ولفت الى ان التحولات العالمیة تشھد منافسة قویة فى مجالات التكنولوجیا الرقمیة مع دخول الصین كمنافس عالمى خاصة مع ما تشھده من تطور تكنولوجى رقمى متسارع على المستوى العالمي. (