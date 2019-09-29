شكرا لقرائتكم خبر عن مطلوب من واشنطن مساندة «المركزي» الأوروبي والضغط على ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

مايكل إيفانوفيتش *

الاعتراض على السياسة الحكومية الخاصة بالاقتصاد يعني سياسة مالية مجمدة وإنفاقاً عاماً بالحد الأدنى وانعدام الدين العام. وهكذا بدا الاتحاد الأوروبي الذي تديره ألمانيا التي لا تزال مصرة على تكرار الدروس نفسها من خلال فرض سياسات تقشفية.

التهجم المتكرر على السياسة النقدية في منطقة اليورو من كل من البنك المركزي الألماني، ونظيره الهولندي، لا علاقة له بالاقتصاد. إنه مجرد لعبة قديمة لتصفية الحسابات داخل الاتحاد الأوروبي.

لكن هذا الخصام الدائم يقلص فرص الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية، ويطرح قضايا أمنية خطيرة عبر المحيط الأطلسي من خلال تعميق الفجوة السياسية بين الشمال والجنوب التي لا يمكن ردمها.

وتجلى هذا الانقسام بشكل كبير في منتصف التسعينات من خلال التنافس على قيادة البنك المركزي الأوروبي. لقد كان حدثاً شبه مؤلم، حيث كان يتعين على الرئيس الفرنسي جاك شيراك، والمستشار الألماني هيلموت كول، أن ينفصلا جسدياً، بينما يلقي كل منهما اللوم على الآخر.

هذه المرة، ينفذ محافظو البنكين المركزيين الألماني، والهولندي، مهمة خاصة، حيث تعتبر الهجمات على البنك المركزي الأوروبي، ورئيسه الممتاز ماريو دراجي، مجرد ذرائع لتجاهل الضغوط التي تفرض على هذين الاقتصادين (اللذين يمثلان أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو)، لتحفيز الطلب المحلي.

وواضح أن الألمان والهولنديين لا يرغبون في تنشيط الطلب المحلي، على الرغم من فائض ميزانيتيهما، وفائضهما التجاري الكبير. إنهم يريدون أن يستمروا في التميز عن شركائهم التجاريين الأوروبيين والأمريكيين، بدلاً من مساعدة أوروبا، وبقية العالم، على كبح التباطؤ المستمر في نمو الاقتصادي العالمي وتحويله إلى نمو نشط، وخلق المزيد من فرص العمل.

ومن هنا جاء الهجوم العنيف على البنك المركزي الأوروبي، لأن سياسته النقدية تقوم بما يجب على الألمان والهولنديين فعله. كما أن ألمانيا وهولندا غاضبتان إلى حد كبير، من محاولات البنك المركزي الأوروبي دعم الاقتصادات الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية المتعثرة، التي تمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد النقدي.

وكان قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع كم التحفيز النقدي يسترشد بمعدل تضخم أقل بكثير من الحد المستهدف على المدى المتوسط، وهو 2 في المئة.

والسؤال هو: كيف يمكن تحفيز التضخم في منطقة اليورو؟

لا يمكن القيام بذلك إلا من خلال زيادة ضغوط طاقات أسواق العمل والمنتجات. ويمكن أن تساعد الظروف الائتمانية السهلة على توليد موجات العرض والطلب في ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، التي تتكون من الاستهلاك الأسري والاستثمارات السكنية، والإنفاق الرأسمالي التجاري. ولسوء الحظ، لا يمكن لبرامج التيسير الكمي، وحدها تحقيق ذلك الهدف بالسرعة الكافية.

معروف أنه لا يمكن لعناصر مثل الوظائف والدخل ومبيعات الشركات المتوقعة، وهي متغيرات تحدد حجم الطلب على المساكن، ومعدلات الإقبال على شراء السلع المعمرة، وقرارات توسيع خطوط إنتاج الشركات وتعزيز تقنياتها، تحقيق ذلك الهدف، ولكي نضمن زيادة ضغوط الطلب التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأسعار، نحن بحاجة إلى عمل منسق للسياسات النقدية و المالية.

إن التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق العام المدعوم بالسياسات النقدية التيسيرية، أمران ضروريان لتسريع الطلب الكلي ليقود بسرعة نسبية إلى ضغوط تصاعدية على التكاليف، والأسعار.

بمعنى آخر، هناك حاجة إلى إنفاق أقوى للقطاع العام لدعم الطلب الضعيف من القطاع الخاص. والنتيجة الطبيعية هي أن ارتفاع العجز في الميزانية يبقى مشروعاً في حال الحاجة إليه لإخراج الاقتصاد من التباطؤ، أوالركود. لكن لا بد من التحكم في عجز الموازنة خلال فترات الانتعاش الدوري.

والآن، أصبحت قاعدة السياسة البسيطة هذه حقل ألغام سياسياً قديماً يستخدمه معارضو أي تدخل حكومي في الإدارة الاقتصادية. ويقولون - ارفعوا أيديكم عن الاقتصاد - وحافظوا على نمو عرض النقد بمعدل معين (يفترض أنه غير تضخمي)، وانتظروا حتى تعيد «اليد الخفية» الاقتصاد إلى الحياة. ولا بأس في إهدار الموارد البشرية والمادية من خلال ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، والإنتاج.

يبدو هذا كأنه صورة كاريكاتيرية، لأن الاعتراض على السياسة الحكومية الخاصة بالاقتصاد يعني سياسة مالية مجمدة، وإنفاقاً عاماً بالحد الأدنى، وانعدام الدين العام.

وهكذا بدا الاتحاد الأوروبي الذي تديره ألمانيا التي لا تزال مصرة على تكرار الدروس نفسها من خلال فرض سياسات تقشفية على الاقتصادات المتعثرة، رغم ارتفاع معدلات البطالة والاضطرابات الاجتماعية وتصدع أسس الديمقراطيات الأوروبية.

من الذي يطيل عمر أوروبا العرجاء، ويغذي نار الفتنة بين الأوروبيين؟

الجواب هو: البنك المركزي الأوروبي تحت قيادة دراجي. فقد استمر البنك في تنمره، على الرغم من الدعاوى القضائية الألمانية غير الناجحة في أعلى محكمة في البلاد، وفي محكمة العدل الأوروبية التي تتهمه بتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له. وسبب التعنت الألماني رؤية مفادها أن البنك المركزي الأوروبي يساعد بلداناً مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال على التخلص من التعثر المالي المثير للقلق. لكن لا تزال تلك البلدان الأربعة تمر بفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي، وبعضها - إسبانيا وإيطاليا - يواصل البحث عن حكومات مستقرة.لذا ينبغي على واشنطن التي تستعد لعام الانتخابات الرئاسية أن تمنع الجهود الألمانية الرامية إلى كبح الاقتصاد الأوروبي الذي تمتص أسواقه ربع الصادرات الأمريكية.ومن شأن دعم واشنطن للبنك المركزي الأوروبي أن يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر استعداداً لتخفيف حدة سياسته النقدية لتجنب الضغوط الصعودية على الدولار. وفي الوقت نفسه، فإن إجبار ألمانيا على التحفيز قد يضيف بعض الجاذبية إلى أسواق الأصول الأوروبية، وبالتالي يدفع اليورو للأعلى.

* موقع «سي إن بي سي»