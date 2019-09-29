شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 21 مليار جنيه بمشتريات المصريين والعرب ومؤشرها يرتفع 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 20.9 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 716.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 545.2 مليون ورقة مالية بقيمة 932 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.4 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.51%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.72% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.27%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 879 ألف جنيه، مليون جنيه، 104.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 70.6 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 5314 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 144 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفض سهم وحيدا، ولم تتغير مستويات 28 شركة.