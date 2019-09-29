شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.21% ليصل إلى مستوى 14302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.23% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 17273 نقطة.

Advertisements

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.54% ليصل إلى مستوى 1387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.