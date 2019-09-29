شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التداول على 96 سهما بعد صعودها أكثر من 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت إدارة البورصة المصرية، نحو 96 سهما لمدة 5 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بعد ارتفاعها بنسبة تجاوزت 5%.

وجاءت ضمن الأسهم التى تم إيقافها كلا من مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العربية للمحابس، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مطاحن مصر الوسطى، بى انفستمنتس القابضة، بلتون المالية القابضة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، المجموعة المالية هيرميس القابضة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية لحليج الأقطان، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، الدولية المحاصيل الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، شارم دريمز للاستثمار السياحى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، مرسى علم للتنمية السياحية،العربية للخزف.

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وجاء ذلك بعد تحقيق مؤشرات البورصة المصرية، صعودا كبيرا خلال جلسة اليوم، متأثرا بقرار البنك المركزى المصرى تخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، كما ارتفع 141 سهما، ولم يتراجع سوى سهمين فقط.