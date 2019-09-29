شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى داخل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحي القاهرة، عن تفاصيل خطة الشركة في إحلال وتجديد شبكات الصرف داخل العاصمة.

وأكد أنه تمت إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لإجراء إحلال وتجديد لشبكات الصرف وعدد من المحطات داخل مختلف الأماكن بالمحافظة، لافتا إلي أن الشركة القابضة وفرت لشركة صرف القاهرة مبلغ 100 مليون جنيه، وتم توفير مبلغ 150 مليون جنيه من ميزانية الشركة .

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وأوضح أنه تم البدء فى احلال وتجديد الشبكات داخل عدد من المناطق، أبرزها منطقة الجبلاية فى الزمالك، وشارع صالح سليم، وخط طرد بقطر 300 ملي وبطول 2 كيلو متر، ومن المتوقع الانتهاء من الأماكن التى بدأت فيها عمليات الإحلال والتجديد خلال 3 شهور من الآن.

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن الشركة قررت البدء في إحلال وتجديد الشبكات في معظم المناطق العشوائية بالعاصمة، أبرزها منطقة المرج، وعين شمس والدرب الأحمر وباب الشعرية، وعدد من الأحياء الفقيرة داخل نطاق العاصمة.

وأكد المهندس عادل حسن، أنه تم صرف مبلغ 35 مليون جنيه حتي الآن من خطة الإحلال والتجديد، لافتا إلي أن الشركة تقوم بالبدء فى إحلال وتجديد الشبكات التى تطلب التدخل علي الفور، لمواجهة أي طفوحات تظهر.