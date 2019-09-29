شكرا لقرائتكم خبر عن وزير صينى: شركاتنا تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير التجارة الصينى تشونج شان، اليوم الأحد، إن الشركات الصينية تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية.

وقال خلال مؤتمر صحفى فى بكين، "تواجه التجارة تحديات غير مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية".

ومن المتوقع، عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين فى العالم، فى واشنطن يومى 10 و11 أكتوبر، ويرأس الوفد الصينى ليو خه نائب رئيس الوزراء والمستشار الاقتصادى للرئيس الصينى شى جين بينج.

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وصرح تشونج، أن الصين ستتوسع فى الاستيراد، وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية، لكن دون الكشف عن تفاصيل.

تدرس الإدارة الأمريكية، إجراءات جذرية جديدة لممارسة ضغوط مالية على بكين من بينها إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.

وقالت مصادر، إن الخطوة ستأتى فى إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأمريكية فى الصين، فيما يرجع جزئيا إلى تنامى المخاوف الأمنية بشان أنشطتها.

كان وزير الخارجية الصينى، قال يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع العالم إلى الركود وإن بكين ملتزمة بحلها "بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية".