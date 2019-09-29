شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا المثقلة بالديون ترجئ مشروع خط قطارات مع سنغافورة بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ماليزيا اليوم الأحد، إنها اتفقت مع سنغافورة على تأخير جديد لمدة شهر فى اتخاذ قرار المضى قدما فى مشروع خط قطارات يتكلف مليار دولار سيربط بين سنغافورة وولاية جوهُر بجنوب ماليزيا.

وقالت وزارة النقل الماليزية فى بيان إن البلدين اتفقا على تمديد الموعد النهائى للبت فى المشروع لمدة شهر إلى 31 أكتوبر دون تكلفة إضافية.

وسيتعين على ماليزيا أن تدفع رسوم إلغاء إلى سنغافورة فى حالة عدم المضى فى المشروع.

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وجمدت الدولتان مشروع النقل فى مايو مع قيام الحكومة الجديدة فى ماليزيا - المثقلة بديون والتزامات قدرها 1.087 تريليون رنجيت (259.7 مليار دولار) - بإعادة تقييم المشروعات التى أعلنتها الحكومة السابقة.

ونجحت ماليزيا فى حث الصين على خفض تكلفة مشروع قطارات آخر نحو الثلث إلى حوالى 11 مليار دولار.

ومشروع خط القطارات المقرر الانتهاء منه فى 2026 مُصمم لنقل ما يصل إلى عشرة آلاف مسافر فى الساعة فى كلا الاتجاهين، بما يتجاوز 30 مثل سعة خدمة القطارات الحالية.

وجمدت ماليزيا العام الماضى مشروع قطارات عالية السرعة كان سيربط سنغافورة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قدر المحللون تكلفته بنحو 17 مليار دولار.