شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مجانية لفرق الفنون الشعبية لزوار معرض تراثنا المقرر انطلاقه 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم تقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية علي مدار فترة المعرض، ومنها عروض فنية مجانية ويومية لفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية، وتتنوع تلك العروض بين استعراضات لفنون الرقص الشعبي والتنورة والعزف علي الدفوف ولآلات الموسيقية التراثية والغناء.

وأكد فى بيان له، علي الدور الثقافي والفني الذي يقوم به معرض "تراثنا" لأحياء الفنون التراثية المصرية بمختلف أنواعها، وحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إضفاء روح البهجة والسرور لزوار المعرض الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2019 .

وأضاف أن الجهاز يهدف من خلال هذه الفعاليات لنشر الثقافة الفلكلورية بين رواد المعرض والترويج للمنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة وتوضيح ارتباطها بتلك الفنون الشعبية العريقة.

كما يهتم المعرض بالأطفال المصاحبين للزوار حتى لا يشعروا بالملل وأقام لهم جناح خاص لتعليم الرسم ليأخذوا معهم ما قاموا برسمه ليصبح ذكرى جميلة من وحي تراث وطنهم، وأيضا سيقام أجنحة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمكفوفين) لعرض وشرح تاريخ وقيمة الفنون التراثية وكيفية صناعتها.

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ولإضفاء مزيد من المعرفة والثقافة لرواد المعرض وأبنائهم تم تخصيص مساحة للعرض الحى للحرف اليدوية والتراثية لشرح تاريخ وتفاصيل صناعة هذه المنتجات مثل العمل على نول انتاج السجاد اليدوي والحفر على النحاس وتشكيل الخزف والفخار والجريد. وكذلك سيقام متحف للحرف التراثية لاستعراض مراحل تطور بعض الصناعات اليدوية مثال (النحاس – الصدف – منسوجات اخميم – السجاد اليدوي – الخزف – الملابس التراثية).

وتابع، سيتم اقامة خيمة بدوية وجناح يضم جميع منتجي محافظة شمال سيناء، وجناح للمأكولات التراثية التي تتميز بها كل محافظة حيث سيتاح للزوار التعرف علي هذه المأكولات و الشراء منها.

كما يشارك طوال فترة المعرض عدد من مشروعات شارع مصر لتقدم للزوار مجموعة متنوعة من الأطعمة الشعبية والوجبات السريعة وبأسعار مخفضة.

وأكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز أن يكون معرض تراثنا ملتقي ثقافي وفني تستفيد منه الأسرة في معرفة التاريخ العريق لجميع الفنون التراثية في مصر وإلا تكون الاستفادة في شراء مقتنيات وقطع من الصناعات التراثية فقط بل تمتد الاستفادة لتشمل التعرف علي تاريخنا الفني العظيم وروافده المتنوعة الغنية.

وأضافت أن الاطلاع علي الوسائل الفنية لصناعة هذه المنتجات في العروض الحية التي سيقدمها المشاركين في المعرض قد تشكل حافز للشباب علي تعلم تلك الفنون واتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر تحول قدراتهم الفنية إلي فرص عمل منتجة ومربحة.