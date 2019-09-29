شكرا لقرائتكم خبر عن 18.2 ألف طن معدل انخفاض استهلاك البوتاجاز يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض معدل استهلاك البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ 266.4 ألف طن، وذلك مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 284.6 ألف طن خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ 18.2 ألف طن، وذلك وفقا لتقرير صادرعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز، حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات وأدى أيضا لانخفاض معدل الاستيراد.

وكان لخطة وزارة البترول فى التوسع باستخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز، أكبر الأثر في تقليل الكميات المستوردة من البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 3.9 مليون وحدة سكنية منذ يونيه 2014 وحتى يونيه 2019.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد أكدت أنه من المتوقع انخفاض معدل استهلاك الوقود للعام الجاري بنحو 4%، لافتا إلى أن تلك النسبة من الانخفاض تأتي بعد معالجة التشوهات الاستهلاكية للوقود نتيجة ترشيد دعم للمنتجات البترولية وتطبيق خطة إحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار في العديد من الاستهلاكات.

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