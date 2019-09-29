شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار : مصر أسرع الأنظمة البيئية الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تعد أسرع الأنظمة البيئية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقارير دولية متخصصة.

وذكرت الوزارة - بحسب ما نشرته على موقعها الرسمى اليوم - أن مصر استحوذت على 22% من حجم المشروعات التكنولوجية عام 2018، كما شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد شركات رأس المال الاستثماري، والصناديق الدولية، والحاضنات، والمسرعات على مدار العامين الماضيين، مما جعل مصر، إلى جانب المبادرات الحكومية، مركزًا جذابًا للشركات الناشئة في المنطقة.

وأضافت الوزارة، أن مصر تشهد موجة ثانية من رجال الأعمال والمستثمرين الأكثر نضجا وخبرة، تزامنا مع انتشار التكنولوجيا فى الأنشطة اليومية.

وكشف تقرير عدد من المؤسسات الدولية، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمتلك عددًا من البرامج والشبكات التي تساعد المؤسسين على تطوير مهاراتهم في مجال تنظيم المشاريع، من خلال مبادرة "فكرتك شركتك"، بجانب "بداية" التي أسستها الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة في مصر.

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