شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة 24.24 نقطة، لتغلق عند مستوى 10395.78 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 105.8 مليون سهم بقيمة 193 مليون ريال قطرى عبر 4767 صفقة، وارتفعت 17 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 9 أسهم.

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وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%".