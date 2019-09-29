شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرا 3.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.92 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.9 مليون سهم بقيمة 655 ألف دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.36% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.92% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.47%، سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.97%، سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%. فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.