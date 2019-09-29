شكرا لقرائتكم خبر عن 571 ألف طن معدل إنتاج السولار خلال شهر يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل إنتاج مصر من السولار خلال شهر يوليو الماضى، بلغ 571 ألف طن، كما بلغ معدل الإنتاج خلال نفس الشهر من العام الماضى 529 ألف طن.

وتستهدف وزارة البترول خطة لتوفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار منها تطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الأمر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور، ووحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة انربك، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد.