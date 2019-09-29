شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا 17.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2780.54 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 47.3 مليون سهم محققة ما قيمته 42.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 889 صفقة ل34 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.91%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.71%.