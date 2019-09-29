شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الجيزة: القضاء على مشاكل انقطاع المياه بوسط الجيزة وفيصل والهرم مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه من المقرر الانتهاء من محطة مياه جزيرة الدهب فى شهر مارس المقبل.

وأضاف رئيس شركة مياه الجيزة، إن المحطة تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 / يوم المرحلة الأولى 80 ألف م3 والمرحلة الثانية 80 ألف م3 ومن المقرر أن تضخ المحطة 80 ألف م3، لافتا إلي أن افتتاح المرحلة الأولي سيساهم فى تحسين الخدمة وحل مشكلة انقطاع المياه أو ضعفها بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة.

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وأكد أن محطة إمبابة ومحطة جزيرة الدهب تغطي قطاع وسط الجيزة، والذي يتضمن عددا من المناطق أبرزها الوراق وضغط اللبن والعمرانية وفيصل والهرم، وإمبابة.

من ناحية أخرى، أكد أنه تم دخول الخدمة وتشغيل المرحلة الأولى من محطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف م3 وتوسعات محطة مياه إطفيح بطاقة إضافية 70 ألف م3 وتوسعات محطة مياه إمبابة بطاقة إضافية 80 ألف م3 مما ساهم في حل مشكله ضعف المياه أو انقطاعها بالقطاع الجنوبي والشمالي بالجيزة.