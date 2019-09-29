شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات البعثة التجارية المصرية للعاصمة الغانية أكرا للترويج للصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أول أمس فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة غانا والتي نظمتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديرى للكيماويات والاسمدة ومكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة أكرا وذلك خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وأوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات أن البعثة استهدفت الترويج للصادرات المصرية وبصفة خاصة قطاع الكيماويات والأسمدة حيث شارك بالبعثة 15 شركة مصرية واستهدفت تنشيط التواجد المصري، وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا.

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وأشار الشريف إلى أن أنشطة البعثة تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبريات الشركات المستهدفة للاتفاق على تنفيذ شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع، مشيرا إلى أن برنامج البعثة تضمن أيضاً القيام بزيارات ميدانية للسوق الغاني، ومقار الشركات في غانا، فضلا عن المشاركة فى ندوة عن التجارة والاستثمار في غانا.

جدير بالذكر أن صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة تمثل 27% من حجم الصادرات المصرية لغانا بقيمة 30 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى غانا خلال عام 2018 نحو 113 مليون دولار وتعد غانا رابع أكبر الأسواق الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بعد كينيا ونيجيريا وإثيوبيا.