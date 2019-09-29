شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ناشئة تطلق البريد الإلكتروني المصري Dmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ناشئة مصرية أنها ستطلق بريد إلكتروني مصري تحت اسم Dmail خلال فعاليات أسبوع جيتكس دبي للتقنية، والذي يقام بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلي 10 أكتوبر.

وقال الدكتو حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، في تصريح خاص لليوم السابع، أن شركة Dmail ستشارك ضمن جناح الهيئة بمعرض جيتكس دبي للتقنية.

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وحول ما إذا كانت الشركة محتضنة من جانب مركز الإبداع التابع لـ"ايتيدا" لليوم السابع، أوضح أنها لم تكن محتضنة لدينا ولكننا ندعم مشاركتها ضمن جناح الهيئة بالمعرض.

ومن جهة أخرى أوضح مصدر آخر بـ"ايتيدا" لليوم السابع، أن الشركة ستعرض حلولها وتطبيقاتها خلال فعاليات المعرض ومن ضمنها البريد الالكتروني المصري.