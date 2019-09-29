شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 فى مصر بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة فى مصر، وتوقف التداول على الذهب في مصر.

وسجل الذهب اليوم فى مصر 686 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن انخفاض الذهب فى مصر الأيام الثلاثة الماضية، جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية من 1508 دولارا إلي 1498دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 586 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 ما قيمته 686 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 ما قيمته 785 جنيها للجرام.

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والجنيه الذهب 5488 جنيها.

وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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