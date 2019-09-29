شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دولة تشارك فى اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر ايجبس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأست وزارة البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثانى للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول (ايجبس 2020) لمتابعة البرنامج وإجراءات تنظيم المؤتمر الرابع المقرر إقامته خلال الفترة من 11-13 فبراير 2020 تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة".

وحضر الاجتماع رؤساء شركات البترول العالمية وقيادات وزارة البترول ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ومسئولو شركة دى ام جى العالمية المسئولة عن تنظيم المؤتمر.

وأكدت الوزارة، أن هناك اهتماما متزايدا بهذا المؤتمر وستشمل اعماله كل الموضوعات التى تهم صناعة البترول بوجه عام وأن مشاركه الشركات العالمية فى المؤتمر والمعرض تعد بمثابة نافذة لتبادل الخبرات والتعرف على التكنولوجيات الحديثة التى تشهدها صناعة البترول فى مختلف مجالاتها.

وأشار الوزارة، أن انعقاد المؤتمر يعد بمثابة منصة للتعرف على نتائج الأعمال المتميزة وقصص النجاح التى شهدها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة بما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا على أن المؤتمر فرصة جيدة لاستعراض الإجراءات التى اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام زيادة فى عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة مقابل 53 دولة فى مؤتمر عام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد الأوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل حوالى 700 فى العام السابق، فضلاً عن عقد 36 جلسة فنية.

وستشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل فى شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز فى جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية فى قطاع الطاقة ودور المرأة فى قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة فى الامن والسلامة والصحة المهنية.

كما سيشهد المؤتمر الاهتمام بموضوع التحول الرقمى فى صناعة البترول والتعرف عن قرب على التقدم الذى حققته الشركات العالمية وتطبيقاته فى فروعها بمصر.

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