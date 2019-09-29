شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى بـ15 جنيها.. والبربون بـ29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 29-9-2019 استقرارا طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 25 – 30 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 20- 23 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

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كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 40-170 جنيها، والمكرونة السويسي 50- 64 جنيها، وموسى بين 50-65 جنيها للكيلو.

وكما تراوح سعر البوري بين 27 - 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 48 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليماري والسبيط بين 90- 200 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 460 جنيها.