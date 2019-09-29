"الحديد والصلب" ترفع نسبة إنتاج البليت إلى 50% لشراء فحم الكوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، على زيادة نسبة إنتاج الشركة من 25% إلى 50% من المربعات (البليت) للعملاء من الشركات الممولة لشراء فحم الكوك من شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية اللازم لتشغيل الأفران العالية بالشركة.
يذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية، حققت إيرادات خلال أول شهرين من العام المالي الجارى (يوليو- أغسطس) بلغت 187.86 مليون جنيه، وحققت الشركة مبيعات خلال شهر يوليو الماضى سجلت 124.16 مليون جنيه.
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