شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيوم الجديدة: تسليم مدرسة للتعليم الأساسى ومبنى الشهر العقارى بالحى الثانى‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أعلن المهندس عبد الوهاب صميده، القائم بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه تم تسليم مبنى مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الفيوم الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، وكذا تسليم مبنى للشهر العقارى بالحى الثاني بمدينة الفيوم الجديدة.‬

‫وأوضح المهندس عبد الوهاب صميده، أنه تم تسليم مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي بالحى الثاني في حضور مسئولى مديرية التربية والتعليم بالفيوم الجديدة، ومسئولى جهاز المدينة، كما تم تسليم مبنى الشهر العقارى بالمنطقة الصناعية الأولى، لمصلحة الشهر العقارى بمحافظة الفيوم، تمهيداً لتشغيله للتيسير على المستثمرين والمواطنين بالمدينة.‬

Advertisements

‫وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى أجهزتها المختلفة على توفير الخدمات بالمدن الجديدة.‬