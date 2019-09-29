شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: توقيع بروتوكول تعاون مع شركة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم توقيع بروتوكول بين جهاز المدينة والشركة المصرية للاتصالات لمد كابلات الألياف الضوئية لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمدينة الشروق.‬

‫وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، أن مد الكابلات سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى وتشمل شرق المدينة، والمرحلة الثانية وتشمل غرب المدينة، حيث من المقرر أن يتم استكمال باقي قطاعات المدينة خلال العام القادم 2020، وذلك في إطار خطة التطوير والتي ستحقق مردودا إيجابيا لسكان المدينة.‬

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‫وأكد رئيس الجهاز أن العميل سيحصل على سرعات غير مسبوقة فى الانترنت، مضيفاً أن أعمال الحفر ستتم بأحدث معدات الحفر بهدف الحفاظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والمرافق العامة والخاصة، ولمراعاة عدم وجود مخلفات كثيفة لأعمال الحفر، لضمان عدم إعاقة سير المركبات، وللحفاظ على السيولة المرورية بشوارع المدينة. ‬