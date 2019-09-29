الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع الأسهم السعودية هامشيا بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم هامشيا بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 11.13 نقطة ليصل إلى مستوى 8039.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.8% رابحا 29.61 نقطة ليصل إلى مستوى 3733.85 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 29 مليون سهم بقيمة 687 مليون ريال، وارتفعت أسهم 119 شركة، فيما تراجعت 39 شركة. 

Advertisements

 

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.18%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاعى تجزئة الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.48%.

 

وجاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.78%، ثم سيرا بنسبة 5.45%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 4.28%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.13% ثم حلوانى إخوان بنسبة 1.07%، ثم بترو رابغ بنسبة 1%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الأسهم السعودية هامشيا بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا