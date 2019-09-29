شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرا 16.28 نقطة ليصل إلى مستوى 5697.88 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% خاسراً 19.650 نقطة ليصل إلى مستوى 6203.26 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسراً 4.270 نقطة ليصل إلى مستوى 4710.85 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 54.7 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار كويتى عبر 2570 صفقة. وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%. وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.64%، تلاه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.12%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 6%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.17% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 10%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%".

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