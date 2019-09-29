شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى أرباح بايونيرز القابضة 70% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل 1.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية، عن القوائم المالية المجمعة المدققة للنصف الأول من 2019، حيث قفزت إيرادات المجموعة إلى 6.903 مليار جنيه مقابل 3.892 مليار جنيه للفترة المقابلة من 2018 بنمو قدره 77.4% وبنمو 174% عن الربع الأول من 2019 التي بلغت إيراداته 2.5 مليار جنيه، ليقفز مجمل أرباح المجموعة المجمعة إلى 1.874 مليار جنيه مقابل 1.319 مليار جنيه للفترة المقابلة.

وبحسب بيان شركة بايونيرز للبورصة المصرية، قادت إيرادات النشاط الصناعى والعقاري، الطفرة في إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2019، حيث ارتفعت إيرادات النشاط الصناعي إلى 2.05 مليار جنيه مقابل 1.552 مليار جنيه، وقفزت إيرادات النشاط العقاري إلى 2.8 مليار جنيه من 2.3 مليار جنيه للفترة المقابلة، وفي المقابل تراجعت المصروفات العمومية والتسويقية إلى 359.7 مليون جنيه مقابل 493 مليون جنيه للفترة المقابلة.

Advertisements

وقفز صافي الأرباح المجمعة فى 6 أشهر الأولى من 2019 (قبل حقوق الأقلية ) بنسبة نمو 70.7% إلى 1.094 مليار جنيه مقابل 641.1 مليون جنيه للستة أشهر من 2018، وحققت الشركة صافي ربح قدرة 638.1 مليون جنيه في الربع الثاني من 2019 مقابل مقابل 269.5 مليون جنيه في الربع الثاني من 2018.