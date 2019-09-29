شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.5%.. ورأس المال يربح 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 18.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 714.369 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة.