شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين هامشيا بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرا 2.45 نقطة ليصل إلى مستوى 1518.89 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 968 ألف سهم بقيمة 182 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.59% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.58% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.47%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.